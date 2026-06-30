Иран экспортировал свыше 40 млн баррелей нефти после снятия блокады США

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Иран смог экспортировать более 40 миллионов баррелей своей нефти за рубеж после полного снятия морской блокады США. Об этом рассказал в интервью иранской гостелерадиокомпании председатель парламента республики Мохаммад Багер Галибаф.

Он добавил, что теперь Тегеран начал экспортировать энергоресурсы по цене на 20% выше, чем до конфликта с США.

Ранее в Иране заявили, что США нарушили два пункта заключенного меморандума, поддержав действия своих прокси-сил в регионе, а также продолжив эскалацию напряженности в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения нового военного удара по Ирану, который может привести к ликвидации республики. По его мнению, Тегеран, вероятно, так и не извлечет уроков из текущей ситуации.