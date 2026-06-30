Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 23:16

Политика

Иран экспортировал свыше 40 млн баррелей нефти после снятия блокады США

Фото: depositphotos/carloscastilla

Иран смог экспортировать более 40 миллионов баррелей своей нефти за рубеж после полного снятия морской блокады США. Об этом рассказал в интервью иранской гостелерадиокомпании председатель парламента республики Мохаммад Багер Галибаф.

Он добавил, что теперь Тегеран начал экспортировать энергоресурсы по цене на 20% выше, чем до конфликта с США.

Ранее в Иране заявили, что США нарушили два пункта заключенного меморандума, поддержав действия своих прокси-сил в регионе, а также продолжив эскалацию напряженности в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения нового военного удара по Ирану, который может привести к ликвидации республики. По его мнению, Тегеран, вероятно, так и не извлечет уроков из текущей ситуации.

Эксперт оценил влияние сделки США и Ирана на российскую нефтяную отрасль

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикаэкономиказа рубежом

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика