Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 23:57

Политика

В МИД заявили, что Россия отслеживает учения НАТО в Болгарии

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Россия внимательно отслеживает военно-морские учения Breeze с участием НАТО в Болгарии, как и всю агрессивную деятельность Альянса. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"Разумеется, мы отслеживаем не только эти учебно-тренировочные мероприятия, но и всю деятельность НАТО, поскольку она носит очевидно агрессивный характер по отношению к России", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Масленников отметил, что подобные учения в Болгарии проводятся на ежегодной основе. При этом в мероприятиях участвует порядка двух тысяч военнослужащих из более чем десятка стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО совместно с Украиной готовится создать оружие, которое будет использоваться для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны.

По данным СМИ, НАТО может принять решение по поводу начала военного конфликта с Россией по итогам июльского саммита в Анкаре.

Магнитные мины НАТО обнаружили на борту газовоза в Ленинградской области

Читайте также


политика

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика