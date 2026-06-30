В МИД заявили, что Россия отслеживает учения НАТО в Болгарии

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Россия внимательно отслеживает военно-морские учения Breeze с участием НАТО в Болгарии, как и всю агрессивную деятельность Альянса. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"Разумеется, мы отслеживаем не только эти учебно-тренировочные мероприятия, но и всю деятельность НАТО, поскольку она носит очевидно агрессивный характер по отношению к России", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Масленников отметил, что подобные учения в Болгарии проводятся на ежегодной основе. При этом в мероприятиях участвует порядка двух тысяч военнослужащих из более чем десятка стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО совместно с Украиной готовится создать оружие, которое будет использоваться для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны.

По данным СМИ, НАТО может принять решение по поводу начала военного конфликта с Россией по итогам июльского саммита в Анкаре.