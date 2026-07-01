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Войска РФ освободили 128 населенных пунктов в зоне СВО за полгода
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военнослужащие за первые шесть месяцев этого года освободили в зоне СВО 128 населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.
Больше всего было освобождено населенных пунктов в ДНР – 39. Следом идут Харьковская область – 32, Запорожская – 29, Сумская – 20 и Днепропетровская область – 8.
Помимо этого, Вооруженные силы РФ за первое полугодие нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов высокоточным оружием по объектам, используемым в интересах ВСУ.
Основными целями ударов становились предприятия ВПК Украины, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места производства, хранения и запуска ударных БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
В результате ударов за шесть месяцев были уничтожены 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и 486 реактивных снарядов к ним, 1 575 складов боеприпасов, горючего, материальных средств и иных объектов хранения ВСУ.
При этом потери украинской армии за первое полугодие составили более 223 тысяч военнослужащих. Больше всего противник потерял в июне – 41 397 военных. Самые большие потери ВСУ пришлись на зону ответственности группировки войск "Центр" – 60 345.
Ранее российские войска освободили населенные пункты Малиновка в ДНР, Лесное и Ровное в Запорожской области. Малиновку взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий, а Ровное и Лесное освободили подразделения группировки "Восток".
Кроме того, российские войска зачистили и взяли под свой контроль Богодаровку в Днепропетровской области. Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт.
ВС РФ освободили два населенных пункта в Днепропетровской области