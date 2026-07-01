Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие за первые шесть месяцев этого года освободили в зоне СВО 128 населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Больше всего было освобождено населенных пунктов в ДНР – 39. Следом идут Харьковская область – 32, Запорожская – 29, Сумская – 20 и Днепропетровская область – 8.

Помимо этого, Вооруженные силы РФ за первое полугодие нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов высокоточным оружием по объектам, используемым в интересах ВСУ.

Основными целями ударов становились предприятия ВПК Украины, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места производства, хранения и запуска ударных БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

В результате ударов за шесть месяцев были уничтожены 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и 486 реактивных снарядов к ним, 1 575 складов боеприпасов, горючего, материальных средств и иных объектов хранения ВСУ.

При этом потери украинской армии за первое полугодие составили более 223 тысяч военнослужащих. Больше всего противник потерял в июне – 41 397 военных. Самые большие потери ВСУ пришлись на зону ответственности группировки войск "Центр" – 60 345.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Малиновка в ДНР, Лесное и Ровное в Запорожской области. Малиновку взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий, а Ровное и Лесное освободили подразделения группировки "Восток".

Кроме того, российские войска зачистили и взяли под свой контроль Богодаровку в Днепропетровской области. Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт.