ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенные пункты Малиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), Лесное и Ровное в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, Малиновку взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий. Ровное и Лесное освободили подразделения группировки "Восток", продвинувшись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военные атаковали логистический центр "Мегасклад" в Харькове, где хранились беспилотники дальнего действия и комплектующие к ним, а также оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. По объекту был нанесен высокоточный удар с применением БПЛА "Герань-5 сикер".

После атаки вспыхнул пожар, высота огня составила 70 метров. Кроме того, были выявлены очаги вторичной детонации, что подтвердило использование "Мегасклада" в интересах ВСУ, уточнили в Минобороны.

