Австрия с 9 ноября снимает ограничения на авиасообщение с Россией

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Австрия с 9 ноября снимет ограничения на авиасообщение с Россией, которые были введены в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом, заявил статс-секретарь министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Магнус Бруннер. Об этом сообщает ТАСС.

"9 ноября все ограничения на полеты между Австрией и Россией с российской стороны будут сняты. Австрия также снимает взаимные ограничения", – сказал он.

Бруннер отметил, что поддержание авиасообщения между странами является чрезвычайно важным в сложных условиях пандемии.

"Поэтому я хочу поблагодарить Минтранс России за хорошее сотрудничество", – добавил Бруннер.

Как сообщалось, с 9 ноября Россия возобновит авиасообщение с Финляндией. Ограничения снимаются также на полеты в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию, Таиланд.