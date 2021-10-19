Туроператоры озвучили стоимость путевок в Таиланд

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Стоимость туров в Таиланд оказалась выше докоронавирусного уровня. По данным АТОР, все из-за тарифов на перевозку.

При этом цены на тайские отели стали ниже докоронавирусного уровня.

Путевка на Пхукет на двоих обойдется в 106 000–119 000 рублей. За эту цену туроператоры обещают размещение в трех- или четырехзвездочном отеле на 8–11 дней без питания. Отдых в пятизвездочных отелях стоит 111 000–143 000 рублей.



Минимальная стоимость путевки на Самуи в трехзвездочный отель на 8 ночей без питания составляет 161 000 рублей на двоих.

Также стоит учитывать стоимость ПЦР-тестов, которые необходимо сделать в стране прибытия.

Россияне могут посетить четыре провинции – Пхукет, Краби, Сураттхани, Пханг Нга, однако с 12 ноября прямые рейсы будут летать только на Пхукет. До Самуи удастся добраться с пересадкой в Бангкоке.

Ранее россиянам рассказали о правилах въезда в Таиланд. С 9 ноября он будет открыт только для привитых туристов. Из российских вакцин страна признает только "Спутник V".

