Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой дождь прогнозируются в столичном регионе в воскресенье, 7 ноября. Такой прогноз был размещен на сайте Гидрометцентра РФ.

По информации метеорологов, днем в столичном регионе воздух прогреется до 5–7 градусов тепла.

"Ветер западный, юго-западный 6–11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду", – утверждается в прогнозе.

Атмосферное давление зафиксируется на отметке порядка 742 миллиметров ртутного столба.

Синоптики также отметили, что в ночь на понедельник температура упадет до +3 градусов.

Ранее москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления. Заявлялось, что в среду, 10 ноября, показатель возрастет на 19–22 миллиметра ртутного столба за сутки.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о приходе легких морозов в Москву. По словам синоптика, столица окажется под влиянием западной части циклона. При этом воздушные массы будут идти с севера.