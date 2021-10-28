Антипрививочники атаковали РБК после опроса о вакцинации от COVID-19

Фото: ТАСС/Стоян Васев
Антипрививочники атаковали РБК после опроса о необходимости ограничений для непривитых от коронавируса граждан, сообщил в Facebook руководитель объединенной редакции издания Петр Канаев.
В телеграм-канале РБК 25 октября проводилось исследование, в рамках которого респондентам предлагалось дать ответ на вопрос: "Поддержали бы вы введение жестких ограничений для граждан без прививки от COVID-19 в России?".
Подписчикам предложили два варианта ответа: "Да, люди без прививки должны быть изолированы" и "Нет, это дискриминация и нарушение прав человека".
Пользователи соцсетей призвали ярых антипрививочников поучаствовать в опросе, чтобы "иллюзий и ожиданий у поповых, гинцбургов, мурашек не было вообще". Другие писали, что российское общество отказалось поддерживать вакциносегрегацию, так что в исследовании специально используют ботов для поддержки непопулярных решений власти.
"Нагнали кучу людей и ботов. Они "добивают РБК" (не добьют) за то, что мы журналисты, мы задаем вопросы. Пишут тысячи одинаковых комментариев, жалуются Павлу Дурову", – отметил Канаев.
Он подчеркнул, что в мире многие люди же привиты и желают вернуться к нормальной жизни, в то время как антипрививочники работают на якобы существующие глобальные заговоры.
Ранее активно обсуждался вопрос, следует ли блокировать сообщества антипрививочников. По мнению руководителя юридической фирмы "Интернет и право" Антона Серго, если в России начнут поголовно блокировать всех антипрививочников, то это будет означать появление цензуры.
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