Антипрививочники атаковали РБК после опроса о вакцинации от COVID-19

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Антипрививочники атаковали РБК после опроса о необходимости ограничений для непривитых от коронавируса граждан, сообщил в Facebook руководитель объединенной редакции издания Петр Канаев.

В телеграм-канале РБК 25 октября проводилось исследование, в рамках которого респондентам предлагалось дать ответ на вопрос: "Поддержали бы вы введение жестких ограничений для граждан без прививки от COVID-19 в России?".

Подписчикам предложили два варианта ответа: "Да, люди без прививки должны быть изолированы" и "Нет, это дискриминация и нарушение прав человека".

Пользователи соцсетей призвали ярых антипрививочников поучаствовать в опросе, чтобы "иллюзий и ожиданий у поповых, гинцбургов, мурашек не было вообще". Другие писали, что российское общество отказалось поддерживать вакциносегрегацию, так что в исследовании специально используют ботов для поддержки непопулярных решений власти.

"Нагнали кучу людей и ботов. Они "добивают РБК" (не добьют) за то, что мы журналисты, мы задаем вопросы. Пишут тысячи одинаковых комментариев, жалуются Павлу Дурову", – отметил Канаев.

Он подчеркнул, что в мире многие люди же привиты и желают вернуться к нормальной жизни, в то время как антипрививочники работают на якобы существующие глобальные заговоры.

Ранее активно обсуждался вопрос, следует ли блокировать сообщества антипрививочников. По мнению руководителя юридической фирмы "Интернет и право" Антона Серго, если в России начнут поголовно блокировать всех антипрививочников, то это будет означать появление цензуры.

