"Спецпроект": возможно ли современное искусство без провокации?

Современное искусство, как любое другое, – это форма самовыражения, позволяющая донести идеи художника, отразить его взгляд на происходящее вокруг. Нередко это видение расходится с общепринятым, затрагивает эмоции зрителей и становится провокацией. Привычное классическое искусство понятно и признано обществом, но именно современные художники зачастую поднимают конфликтные темы, задают неудобные вопросы и начинают общественный диалог.

Стоит ли художникам ориентироваться на общепризнанные нормы или современное искусство нераздельно со скандалами и конфликтами? Учитывая тревожность времени, в которое мы живем, должно ли искусство успокаивать зрителя, давать ему чувство комфорта? Какие тренды и направления в современном искусстве находят отклик у аудитории? На эти вопросы спикеры ответят в рамках дискуссии.

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