"Откройте, Давид": Эдуард Бояков

"У меня дар "Сталкинга", я могу распознать все новое и найти лучшее". Давид Виннер провел день с режиссером и художественным руководителем МХАТа имени Горького – Эдуардом Бояковым. Почему именно Instagram спасет русский театр и в чем преимущество любителей селфи

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