Десятки тысяч экоактивистов протестуют в Великобритании. Участники с транспорантами в руках призывают жителей планеты к защите климата. В Глазго делают это во главе с Греттой Тунберг. Правда, она не стала произносить речь. Среди участников митинга много школьников, которые прогуливают уроки ради участия в акции.

Впрочем, учеников за это не накажут. Об этом уже заявили местные власти. Демонстрация стартовала еще в пятницу, 5 ноября и продолжается до сих пор. Даты были выбраны не случайно. В эти дни в Великобритании проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Подробнее – на телеканале Москва 24.

