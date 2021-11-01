Байден заявил, что разочарован итогами саммита G20 по климату из-за позиций РФ и КНР

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его разочарование по итогам саммита G20 в Риме в плане климатической повестки связано с позициями России и Китая.

"Разочарование связано с тем фактом, что Россия и <...> Китай, по сути, не показались с точки зрения каких-либо обязательств, направленных на борьбу с изменением климата. <...> Есть причина, почему люди должны быть разочарованы. Я сам разочарован", – приводит слова американского лидера ТАСС.

В то же время Байден подчеркнул, что во время саммита был принят ряд положений о прекращении субсидирования проектов по производству электроэнергии за счет угля.

"Я думаю, вы увидите, что мы добились значительного прогресса и многое еще предстоит, но от нас потребуется продолжать концентрировать внимание на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия", – добавил он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что прошедший в Риме саммит G20 не принес достаточных результатов в сфере противодействия изменениям климата. По его мнению, подтверждение лидерами стран "Большой двадцатки" намерений по поиску глобальных решений в сфере климата является важным, но недостаточным итогом.