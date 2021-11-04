Полицейские сняли с рейса Москва – Сочи пассажира без маски

Пассажир рейса Москва – Сочи отказался надевать маску в салоне самолета.

Бортпроводникам пришлось вызвать полицейских. Правоохранители, прибывшие на место, забрали мужчину в отделение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

