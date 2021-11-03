"Московский патруль": суд арестовал обвиняемого в убийстве Алексея Новосельцева

Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве замначальника антикоррупционного главка МВД России Алексея Новосельцева. 59-летнего Сергея Егорова отправили в СИЗО на время расследования, до 25 декабря.

Бывший сотрудник правоохранительных органов Новосельцев был найден убитым на своей даче. Тело мужчины с ножевыми ранениями и гематомами нашла его дочь.

Изначально основной версией расправы над офицером была месть за его профессиональную деятельность. Позже выяснилось, что причина – нежелание возвращать денежный долг. Свою вину Егоров признал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

