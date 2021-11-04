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Происшествия

08:19

Руководители "Заполярья" погибли при крушении Ан-12 под Иркутском

происшествия

Фото: МЧС России

На борту самолета Ан-12, который потерпел крушение в Иркутской области, находились гендиректор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье". Они погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.

"Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена еще двоих – это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович", – сказал Кобзев.

Самолет Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно", разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся.

По словам диспетчера аэропорта, самолет начал падать с высоты 230 метров. Это произошло после того, как экипаж доложил о заходе на второй круг.

С целью расследования происшествия Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создаст комиссию. Также проверку безопасности полетов начала прокуратура.

По одной из версий, катастрофу мог спровоцировать ледяной дождь. Дополнительными причинами происшествия могли стать перегруз и неверная центровка груза лайнера.

На борту разбившегося Ан-12 под Иркутском могло быть двое пассажиров

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