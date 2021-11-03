Ледяной дождь мог спровоцировать катастрофу Ан-12 под Иркутском – СМИ

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

Ледяной дождь мог спровоцировать катастрофу самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

По его информации, эти данные были получены после первичного анализа бортового самописца.

"То, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорит в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг", – сообщил источник.

Дополнительными причинами катастрофы могли стать перегруз и неверная центровка груза лайнера, продолжил источник. По его словам, одновременно с рулем могли обледенеть элементы механизации крыла.

"Самолет по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг", – подытожил источник.

Самолет Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно", разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся. Все пассажиры воздушного судна погибли.

По факту крушения воздушного судна СК возбудил уголовное дело. Также прокуратура начала проверку безопасности полетов.