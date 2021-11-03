Самолет Ан-12 разбился под Иркутском

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Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12, следовавшего по маршруту Якутск – Иркутск, рядом с Иркутской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Лайнер разбился рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. ЧП произошло в 14:45. При падении самолет загорелся.

По информации МЧС, на борту находились семь человек. По предварительным данным, пилоты грузового самолета Ан-12 погибли. Выживших не месте крушения пока не обнаружено.

В авиационных службах отмечают, что причинами крушения грузового самолета могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

"Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышение угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке. Также рассматривается техническая неисправность самолета, например отказ двигателя из-за столкновения с птицами", – говорится в сообщении.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Ранее стало известно, что над Иркутской областью с радаров пропал самолет Ан-12, выполнявший рейс Якутск – Иркутск. Борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно".

