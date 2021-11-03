СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета под Иркутском

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Иркутской области

Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следственные органы Восточного межрегионального управления на транспорте СК РФ возбудили дело по части 3 статье 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

"В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России проводятся поисково-спасательные мероприятия и ликвидация пожара на месте крушения воздушного судна. Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

По данным следствия, самолет Ан-12 осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем – Якутск – Иркутск. Самолет пропал с радаров в 14:45 по московскому времени при заходе на посадку в районе села Пивовариха Иркутской области.

По информации авиакомпании "Гродно", на борту находились 7 человек. В МЧС сообщили, что, предварительно, в результате крушения погибли два пилота.

Пресс-секретарь аэропорта в Иркутске Клим Куликов рассказал ТАСС, что во время посадки самолета шел сильный мокрый снег, который ограничивал видимость. По его словам, погодные условия могли стать причиной захода самолета на второй круг.

