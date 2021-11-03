СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета под Иркутском

16:15
Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Иркутской области
Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Следственные органы Восточного межрегионального управления на транспорте СК РФ возбудили дело по части 3 статье 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").
"В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России проводятся поисково-спасательные мероприятия и ликвидация пожара на месте крушения воздушного судна. Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
По данным следствия, самолет Ан-12 осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем – Якутск – Иркутск. Самолет пропал с радаров в 14:45 по московскому времени при заходе на посадку в районе села Пивовариха Иркутской области.
По информации авиакомпании "Гродно", на борту находились 7 человек. В МЧС сообщили, что, предварительно, в результате крушения погибли два пилота.
Пресс-секретарь аэропорта в Иркутске Клим Куликов рассказал ТАСС, что во время посадки самолета шел сильный мокрый снег, который ограничивал видимость. По его словам, погодные условия могли стать причиной захода самолета на второй круг.
Спасатели обнаружили место крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области
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