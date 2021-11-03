В авиакомпании рассказали об экипаже Ан-12, разбившегося под Иркутском

Фото: МЧС России

В экипаже Ан-12, разбившегося под Иркутском, предположительно, были граждане Белоруссии, России и Украины. Об этом со ссылкой на авиакомпанию "Гродно" сообщает БелТА.

Всего, по данным авиакомпании, на борту Ан-12 находились 7 человек.

Перед крушением экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь с бортом была утеряна, сообщают в Росавиации.

"По предварительным данным, 03.11.2021 в 14:45 мск произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-12 авиакомпании "Гродно" (Белоруссия). При заходе на посадку экипаж самолета Ан-12БК доложил о необходимости уйти на второй круг. После чего связь с самолетом была потеряна, отметка с радаров пропала", – цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Известно, что самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АНО и возвращался в аэропорт базирования.

Пресс-секретарь международного аэропорта Иркутск Клим Куликов рассказал ТАСС, что во время посадки самолета шел сильный мокрый снег, который ограничивает видимость.

По мнению Куликова, именно метеорологические условия могли стать причиной захода на второй круг.

"Но это комиссия будет разбираться", – добавил пресс-секретарь.

Самолет Ан-12 разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся. По предварительным данным, пилоты грузового самолета Ан-12 погибли.

В качестве ключевых версий крушения лайнера рассматривают ошибку пилотирования при заходе на второй круг и техническую неисправность.

