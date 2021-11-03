Названы возможные причины крушения Ан-12 под Иркутском

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Ошибка пилотирования при заходе на второй круг и техническая неисправность рассматриваются в качестве версий крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышения угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке. Также рассматривается техническая неисправность самолета, например отказ двигателя из-за столкновения с птицами", – говорится в сообщении.

Кроме того среди причин крушения воздушного судна рассматриваются и плохие погодные условия, сообщает РИА Новости.

В МЧС уточнили, что на борту самолета Ан-12 авиакомпании "Гродно" из Белоруссии находилось 7 человек. Двое погибли, судьба еще пятерых остается неизвестной.

Лайнер разбился рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. ЧП произошло В 14:45. При падении самолет загорелся. Отмечается, что он выполнял рейс по маршруту Анадырь – Якутск – Иркутск.