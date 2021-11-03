Очевидец рассказал о крушении Ан-12 в Иркутской области

17:31
Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Иркутской области
Житель поселка Пивовариха Иркутской области Олег Кочановский рассказал о крушении грузового самолета Ан-12. Об этом сообщает RT.
Мужчина, направляясь в магазин, заметил у дороги огонь и пожарную машину. Он сразу понял, что случилась трагедия.
"Дальше у нас уже в чате поселка все начали писать, что упал самолет Ан-12. Это недалеко от аэропорта, недалеко от жилых домов, недалеко от дороги, по которой каждую минуту проезжают автомобили", – рассказал очевидец.
Он также отметил, что вопрос о перемещении аэропорта поднимался не раз, поскольку он находится в городе. По словам мужчины, жители каждый день подвергаются опасности.
Самолет Ан-12 разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся. Все пассажиры воздушного судна погибли.
В качестве ключевых версий крушения лайнера рассматривают ошибку пилотирования при заходе на второй круг и техническую неисправность.
По факту крушения воздушного судна СК возбудил уголовное дело. Также прокуратура начала проверку безопасности полетов.
Спасатели обнаружили место крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области
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