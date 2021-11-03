Прокуратура начала проверку после крушения Ан-12 в Иркутской области

17:00
Фото: МЧС России
Транспортная прокуратура начала проверку безопасности полетов в связи с падением грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
Также прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта"). На место крушения выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик.
Самолет разбился рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе, недалеко от аэродрома. При посадке судно заходило на второй круг и пропало с радаров. После падения самолет загорелся.
Предположительно, в числе экипажа Ан-12 были граждане Белоруссии, России и Украины. Всего, согласно данным авиакомпании, на борту Ан-12 находились 7 человек.
Известно, что самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АНО и возвращался в аэропорт базирования.
На данный момент в качестве ключевых версий крушения лайнера рассматривают ошибку пилотирования при заходе на второй круг и техническую неисправность.
Спасатели обнаружили место крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области
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