Прокуратура начала проверку после крушения Ан-12 в Иркутской области

Фото: МЧС России

Транспортная прокуратура начала проверку безопасности полетов в связи с падением грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Также прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта"). На место крушения выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик.

Самолет разбился рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе, недалеко от аэродрома. При посадке судно заходило на второй круг и пропало с радаров. После падения самолет загорелся.

Предположительно, в числе экипажа Ан-12 были граждане Белоруссии, России и Украины. Всего, согласно данным авиакомпании, на борту Ан-12 находились 7 человек.

Известно, что самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АНО и возвращался в аэропорт базирования.

На данный момент в качестве ключевых версий крушения лайнера рассматривают ошибку пилотирования при заходе на второй круг и техническую неисправность.

