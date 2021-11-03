МЧС опубликовало видео с места крушения Ан-12 под Иркутском

МЧС опубликовало видеозапись, снятую на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области.

На кадрах можно увидеть задымленный лес, поваленные деревья и спасателей, которые с фонарями осматривают местность.

"Сейчас работают на месте крушения подразделения Иркутского пожарно-спасательного гарнизона", – говорит за кадром сотрудник МЧС.

Самолет Ан-12 разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся.

По информации авиакомпании "Гродно", на борту находились 7 человек. В МЧС сообщили, что, предварительно, в результате крушения погибли два пилота.

По факту крушения Ан-12 Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

В качестве ключевых версий крушения самолета рассматривают ошибку пилотирования при заходе на второй круг и техническую неисправность.