Спасатели обнаружили место крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Незадолго до этого он пропал с радаров при заходе на посадку, это был второй круг, уточнили в МЧС.

При падении машина загорелась, огонь распространился на 300 квадратных метров. Сейчас на месте работают несколько оперативных служб.

По предварительным данным местных властей, на борту находились два человека – это пилоты. Об их судьбе ничего неизвестно. В МЧС говорят, что на борту было 7 человек.

Самолет белорусской авиакомпании летел из Якутска в Иркутск и разбился недалеко от аэродрома. Пока рассматривают все возможные причины катастрофы. Источники информационных агентств сообщают, что приоритетные – это техническая неисправность и ошибка пилотов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.