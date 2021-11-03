Бесплатный Wi-Fi заработал на всех автовокзалах и автостанциях столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве все автовокзалы и автостанции подключили к Wi-Fi. Воспользоваться им можно бесплатно на международных автовокзалах Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также на автостанциях Варшавская и Орехово, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Всего было установлено 48 хот-спотов.

"Сегодня бесплатный Wi-Fi есть в метро, на наземном транспорте, а также в поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Автовокзалы стали очередным транспортным объектом, куда распространился этот популярный и уже привычный сервис", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В свою очередь, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что город расширяет сеть Wi-Fi, чтобы москвичи оставались на связи.

"Сейчас мы установили хот-споты на всех автостанциях и автовокзалах города. Это позволит тысячам людей, которые ежедневно бывают на этих транспортных объектах, получать необходимую информацию в любой момент и с комфортом проводить время в ожидании рейса", – пояснил он.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в Москве с сентября прошлого года установили 1,7 тысячи новых точек доступа к городскому Wi-Fi. По ее словам, столичная сеть Wi-Fi насчитывает свыше 21,5 тысячи точек доступа.

Кроме того, все российские школы планируют подключить к интернету до конца 2021 года.

Wi-Fi в российских школах планируют настроить таким образом, чтобы у обучающихся был доступ только к верифицированному контенту. Таким образом удастся защитить детей от негативной информации, используемой в недобросовестных целях.

