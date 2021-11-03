Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

10:27

Бесплатный Wi-Fi заработал на всех автовокзалах и автостанциях столицы

транспорт технологии город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве все автовокзалы и автостанции подключили к Wi-Fi. Воспользоваться им можно бесплатно на международных автовокзалах Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также на автостанциях Варшавская и Орехово, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Всего было установлено 48 хот-спотов.

"Сегодня бесплатный Wi-Fi есть в метро, на наземном транспорте, а также в поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Автовокзалы стали очередным транспортным объектом, куда распространился этот популярный и уже привычный сервис", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В свою очередь, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что город расширяет сеть Wi-Fi, чтобы москвичи оставались на связи.

"Сейчас мы установили хот-споты на всех автостанциях и автовокзалах города. Это позволит тысячам людей, которые ежедневно бывают на этих транспортных объектах, получать необходимую информацию в любой момент и с комфортом проводить время в ожидании рейса", – пояснил он.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в Москве с сентября прошлого года установили 1,7 тысячи новых точек доступа к городскому Wi-Fi. По ее словам, столичная сеть Wi-Fi насчитывает свыше 21,5 тысячи точек доступа.

Кроме того, все российские школы планируют подключить к интернету до конца 2021 года.

Wi-Fi в российских школах планируют настроить таким образом, чтобы у обучающихся был доступ только к верифицированному контенту. Таким образом удастся защитить детей от негативной информации, используемой в недобросовестных целях.

41 многопрофильный стационар Москвы оснастили бесплатным Wi-Fi

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать