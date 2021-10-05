Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве бесплатного городского Wi-Fi

09:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве с сентября прошлого года установили 1,7 тысячи новых точек доступа к городскому Wi-Fi, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, на сегодняшний день столичная сеть Wi-Fi насчитывает свыше 21,5 тысячи точек доступа.
"С прошлой осени мы увеличили их число в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах. Пользоваться беспроводным интернетом в столице особенно удобно благодаря его бесшовности: перемещаться по городу и подключаться к Wi-Fi в течение дня можно без повторной авторизации", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
По ее словам, бесплатным Wi-Fi оснащены уже более 600 учреждений культуры, среди которых библиотеки, театры, музеи, дворцы творчества, детские музыкальные школы и другие объекты.
Также в настоящее время бесплатный городской Wi-Fi есть в 167 зданиях 33 вузов. Около 12,7 тысячи точек доступа дают студентам возможность готовиться к лекциям и семинарам, общаться с однокурсниками и преподавателями, друзьями и близкими.
Горожане могут подключиться к бесплатному интернету на улицах и в парках. Таких точек почти 4,7 тысячи.
Ранее сообщалось, что все российские школы подключат к интернету до конца 2021 года.
Wi-Fi в российских школах планируют настроить таким образом, чтобы у обучающихся был доступ только к верифицированному контенту. Таким образом удастся защитить детей от негативной информации, используемой в недобросовестных целях.
41 многопрофильный стационар Москвы оснастили бесплатным Wi-Fi
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: