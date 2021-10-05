Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве бесплатного городского Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве с сентября прошлого года установили 1,7 тысячи новых точек доступа к городскому Wi-Fi, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, на сегодняшний день столичная сеть Wi-Fi насчитывает свыше 21,5 тысячи точек доступа.

"С прошлой осени мы увеличили их число в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах. Пользоваться беспроводным интернетом в столице особенно удобно благодаря его бесшовности: перемещаться по городу и подключаться к Wi-Fi в течение дня можно без повторной авторизации", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, бесплатным Wi-Fi оснащены уже более 600 учреждений культуры, среди которых библиотеки, театры, музеи, дворцы творчества, детские музыкальные школы и другие объекты.

Также в настоящее время бесплатный городской Wi-Fi есть в 167 зданиях 33 вузов. Около 12,7 тысячи точек доступа дают студентам возможность готовиться к лекциям и семинарам, общаться с однокурсниками и преподавателями, друзьями и близкими.

Горожане могут подключиться к бесплатному интернету на улицах и в парках. Таких точек почти 4,7 тысячи.



Ранее сообщалось, что все российские школы подключат к интернету до конца 2021 года.

Wi-Fi в российских школах планируют настроить таким образом, чтобы у обучающихся был доступ только к верифицированному контенту. Таким образом удастся защитить детей от негативной информации, используемой в недобросовестных целях.

