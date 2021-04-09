Школы РФ подключат к интернету до конца 2021 года – Чернышенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все российские школы подключат к интернету до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По его словам, более 10 тысяч образовательных учреждений будут подключены к интернету.

"До конца 2021 года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 тысяч 733 школы", – рассказал Чернышенко.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что Wi-Fi в российских школах намерены настроить таким образом, чтобы у обучающихся был доступ только к верифицированному контенту. По его словам, таким образом удастся защитить детей от негативной информации, используемой в недобросовестных целях.