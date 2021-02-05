Специалист объяснил, как определить посторонние подключения к Wi-Fi

15:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов рассказал, что слабая скорость интернета может говорить о том, что эту сеть Wi-Fi использует параллельно еще кто-то другой, передает агентство "Прайм".
Специалист добавил, что для исключения подобной ситуации необходимо скачать специальную программу, которая покажет все подключенные к роутеру устройства и журналы событий. При этом специалист подчеркнул, что самым эффективным способом для защиты сети считается надежный пароль.
"Проще говоря, можно будет увидеть, кто и когда выходил в интернет через вашу сеть. В комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером", – пояснил Мясоедов.
Ранее британские специалисты компании Virgin Media предложили несколько способов увеличить скорость доступа в интернет. По мнению экспертов, чтобы интернет работал быстрее, необходимо постоянно обновлять интернет-браузер, очищать кэш, а также не пренебрегать антивирусами.
Они также отметили, что не стоит забывать об остановке фоновых приложений, которые существенно могут снизить работу всего компьютера. Кроме того, необходимо обращать внимание и на расположение Wi-Fi роутера, уточнили специалисты.
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