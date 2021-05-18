Еще 334 точки доступа к Wi-Fi заработали в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала текущего года на столичных улицах появились еще 334 точки доступа к бесплатному Wi-Fi. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель проекта "Общегородской Wi-Fi" в столичном департаменте информационных технологий Александр Харитонов рассказал, что в пределах Садового и Третьего транспортного кольца насчитывается более 3,7 тысячи точек доступа к бесплатному беспроводному интернету.

"Ежемесячно к уличным хот-спотам в городе подключаются порядка 14 млн раз", – приводятся в материале слова Харитонова.

Отмечается, что Wi-Fi появился на улицах Мещанского, Пресненского, Донского и Даниловского районов. Кроме того, расширили зону покрытия городской сети Wi-Fi на улицах, примыкающих к Московскому зоопарку, на Пушкинской площади, Страстном, Петровском и Рождественском бульварах.

Всего в Москве насчитается более 20,2 тысячи точек доступа к городской сети Wi-Fi. Помимо улиц бесплатный беспроводной интернет доступен в парках, студенческих общежитиях, учреждениях культуры и спорта.

Ранее в театрах Москвы начала работать городская сеть Wi-Fi. Беспроводной интернет доступен в Московском академическом театре имени Маяковского, Московском драматическом театре "Модерн" и в детском музыкальном театре "Экспромт". Всего там установлено 18 точек доступа.

Кроме того, все российские школы подключат к интернету до конца 2021 года.

Wi-Fi в российских школах намерены настроить таким образом, чтобы у обучающихся был доступ только к верифицированному контенту. Таким образом удастся защитить детей от негативной информации, используемой в недобросовестных целях.

