В московских театрах появились точки доступа к городскому Wi-Fi

09:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В театрах Москвы начала работать городская сеть Wi-Fi, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Беспроводной интернет доступен в Московском академическом театре имени Маяковского, Московском драматическом театре "Модерн" и в детском музыкальном театре "Экспромт". Всего там установлено 18 точек доступа.
"Жителю любого современного мегаполиса важно, чтобы хороший интернет всегда был под рукой – для работы, учебы, общения. Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах. Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры", – подчеркнула Сергунина.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, бесплатным Wi-Fi также можно воспользоваться в парках и общежитиях вузов. Единое городское пространство интернета позволяет передвигаться по столице без необходимости авторизовываться повторно. Всего в городе организовано около 20,2 тысячи точек подключения.
Воспользоваться интернетом можно, выбрав в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию. Это возможно сделать через аккаунт на mos.ru или по номеру телефона.
Ранее стало известно, что все российские школы подключат к интернету до конца 2021 года.
Wi-Fi в российских школах намерены настроить таким образом, чтобы у обучающихся был доступ только к верифицированному контенту. Таким образом удастся защитить детей от негативной информации, используемой в недобросовестных целях.
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