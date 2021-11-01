Очевидцы сообщили о пожаре в строящемся доме на юге Москвы

14:20 (обновлено 01.11.2021 14:45)
Очевидцы зафиксировали на видео столб черного дыма в районе метро "Автозаводская".
"Это территория за технопарком со стороны "Зиларта". Там, скорее всего, ведутся строительные работы. Были слышны несколько хлопков. Пару минут назад проехали два пожарных разряда", – рассказал очевидец Дмитрий.
По данным МЧС, возгорание началось напротив здания по адресу улица Автозаводская, дом 32, корпус 1, строение 931. Там загорелись строительные леса и стройматериалы. Общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров.
В настоящее время пожар ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в трехэтажном доме старой постройки на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы.
Из-за возгорания было ограничено движение автомобилей на Тверской улице. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.
Очевидцы сообщили о пожаре в районе метро "Автозаводская"
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