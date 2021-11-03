Губернатор Иркутской области сообщил о гибели всех находившихся на борту Ан-12

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Иркутской области

Все, кто находился на борту грузового самолета Ан-12, разбившегося под Иркутском, погибли. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

"Все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, [погибли] от пяти до семи человек", – приводит его слова РИА Новости.

В посольстве Белоруссии подтвердили гибель троих граждан страны. При этом ранее в авиакомпании "Гродно" сообщали, что на борту находились граждане Белоруссии, России и Украины, всего – 7 человек.

Самолет Ан-12 разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся.

В качестве ключевых версий крушения лайнера рассматривают ошибку пилотирования при заходе на второй круг и техническую неисправность.

По факту крушения воздушного судна СК возбудил уголовное дело. Также прокуратура начала проверку безопасности полетов.

