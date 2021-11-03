В СК назвали возможные причины крушения Ан-12 под Иркутском

Фото: МЧС России

Следователи назвали возможные причины крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ на транспорте.

"Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них – ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна", – говорится в сообщении.

С целью расследования происшествия Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создаст комиссию, в состав которой войдут представители министерства транспорта Белоруссии.

Самолет Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно", разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся. Все пассажиры воздушного судна погибли.

По факту крушения воздушного судна СК возбудил уголовное дело. Также прокуратура начала проверку безопасности полетов.

В МЧС запустили горячую линию по вопросам происшествия. Жители могут обратиться за помощью по телефону +7 (3952) 40-99-99.

