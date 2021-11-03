Диспетчер раскрыл подробности крушения Ан-12 под Иркутском

03 ноября, 23:28
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС
Стали известны подробности крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом рассказал диспетчер аэропорта на видео, опубликованном в Instagram-аккаунте губернатора региона Игоря Кобзева.
По информации диспетчера, самолет начал падать с высоты 230 метров. Это произошло после того, как экипаж доложил о заходе на второй круг.
"Буквально в течение 3–4 секунд высота изменилась с 230 метров до 120 и в дальнейшем отметка (самолета на радаре. – Прим. ред.) пропала", – заявил диспетчер.
Самолет Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно", разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся. Все пассажиры воздушного судна погибли.
С целью расследования происшествия Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создаст комиссию, в состав которой войдут представители министерства транспорта Белоруссии. Также проверку безопасности полетов начала прокуратура.
На борту разбившегося Ан-12 под Иркутском могло быть двое пассажиров
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