Диспетчер раскрыл подробности крушения Ан-12 под Иркутском

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

Стали известны подробности крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом рассказал диспетчер аэропорта на видео, опубликованном в Instagram-аккаунте губернатора региона Игоря Кобзева.

По информации диспетчера, самолет начал падать с высоты 230 метров. Это произошло после того, как экипаж доложил о заходе на второй круг.

"Буквально в течение 3–4 секунд высота изменилась с 230 метров до 120 и в дальнейшем отметка (самолета на радаре. – Прим. ред.) пропала", – заявил диспетчер.

Самолет Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно", разбился недалеко от аэродрома рядом с селом Пивовариха в Иркутской области. При падении самолет загорелся. Все пассажиры воздушного судна погибли.

С целью расследования происшествия Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создаст комиссию, в состав которой войдут представители министерства транспорта Белоруссии. Также проверку безопасности полетов начала прокуратура.