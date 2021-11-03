"Московский патруль": в Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом продавцу алкомаркета

В Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом продавцу алкомаркета. Камера наблюдения внутри магазина зафиксировала, как злоумышленник в черном капюшоне и медицинский маске демонстративно поставил бутылку на прилавок. Однако вместо того, чтобы расплатиться за товар, мужчина достал нож и, угрожая кассиру, потребовал отдать ему денежные средства.

Сотрудница торговой точки пояснила, что в кассе денег нет, после чего подозреваемый

забрал с прилавка бутылку прихваченного горячительного стоимостью около 200 рублей и ушел.

Его задержали неподалеку от магазина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

