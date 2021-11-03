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Москва 24

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Происшествия

03 ноября, 19:15

На борту разбившегося Ан-12 под Иркутском могло быть двое пассажиров

происшествия транспорт регионы видео Никита Гмыза

На борту разбившегося под Иркутском Ан-12, помимо семи членов экипажа, могли быть еще два пассажира. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Место падения обнаружили быстро. Там был пожар. Огонь охватил 300 квадратных метров. Незадолго до этого самолет белорусской авиакомпании, который перевозил продукты на Чукотку, пропал с радаров при заходе на посадку.

Делом занимаются Следственные комитеты России и Белоруссии. На борту были граждане трех стран, в том числе Украины. Транспортная прокуратура организовала проверку.

Пока рассматривают все возможные причины катастрофы. Источники информационных агентств сообщают, что приоритетные – это техническая неисправность, ошибка пилотов и плохая погода: шел мокрый снег.

Ясность внесет расшифровка черных ящиков, один уже найден. Известно, что самолет летал более 53 лет. Экипаж был опытный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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