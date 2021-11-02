"Московский патруль": в столице мужчина украл из автобуса сумку, в которой лежал 1 млн руб

В Москве задержали предполагаемого вора, который решил поживиться оставленной в автобусе сумкой. В ней забывчивая хозяйка хранила миллион рублей. Установленная в автобусе камера зафиксировала инцидент.

На кадрах видно, как 42-х летняя дама покидает салон автобуса, забывая про свою сумку. Находившиеся в транспорте мужчины чужую вещь без внимания не оставляют и забирают с собой.

Найденные деньги они решили потратить на новый смартфон и одежду.

Одного из предполагаемых воров задержали и поместили под стражу. Сейчас правоохранители разыскивают его подельника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

