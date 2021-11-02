"Московский патруль": в Московской области перекрыли канал нелегальной миграции

В Московской области перекрыли канал нелегальной миграции. По версии правоохранителей, врачи частных клиник ставили своим зарубежным клиентам мнимые диагнозы на бумаге и приглашали лечиться в Россию.

После этого гости спокойно пересекали границу, предоставляя должностным лицам

в аэропортах фальшивые документы и въезжая на территорию страны. Кроме того, когда сотрудники пограничного контроля проводили проверку подлинности приглашений, работники медцентров подтверждали ложные сведения о наличии у иностранцев заболеваний.

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