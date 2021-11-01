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Москва 24

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Происшествия

01 ноября, 21:35

"Московский патруль": в столице задержали мужчину, укравшего со стройки дорогую технику

происшествия видео Александра Иванова

Столичные полицейские задержали предполагаемого вора, который вынес со стройки дорогостоящее оборудование.

Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала маршрут злоумышленника. Предварительно установлено, что мужчина заранее узнал, что на территорию одной из строительных площадок в Южнопортовом районе завезли ценную технику. В ночное время он попросил своего знакомого подвезти его по данному адресу, сообщив, что он якобы там работает и ему необходимо забрать свои личные вещи.

Незаконно проникнув на территорию строительного объекта, злоумышленник похитил из помещения 26 электроприводов и 30 зональных кранов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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