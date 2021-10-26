"Московский патруль": появились подробности убийства Андрея Новосельцева

За что убили бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Андрея Новосельцева? Этот вопрос сейчас является одним из главных у столичных следователей.

Тело полковника в отставке с ножевыми ранениями обнаружили родственники на дачном участке. Во время службы Новосельцев расследовал много громких уголовных дел. В том числе заказное убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.

О том, что же стало причиной расправы над бывшим высокопоставленным полицейским, – в эфире телеканала Москва 24.

