"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС САО

Ведущая программы "Рейд" Хильда Кармен вышла на дежурство с сотрудниками ППС САО Москвы.

В выпуск попало ДТП с участием таксиста, драка в квартире и конфликт автовладельцев во дворе жилого дома. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.