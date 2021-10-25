Движение по Тверской улице ограничено из-за пожара в доме

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Движение автомобилей на Тверской улице в сторону области ограничено в связи с пожаром в одном из жилых домов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На место прибыли оперативные службы города. Движение по Тверской улице в сторону области ограничено до одного ряда", – говорится в сообщении.

В департаменте призвали водителей планировать маршрут с учетом объезда данного участка.

Утром 25 октября пожар произошел в трехэтажном доме старой постройки на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.