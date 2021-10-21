"Рейд": дежурство с социальным патрулем

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с социальным патрулем.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: помощь людям без определенного места жительства и москвичам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.