Подозреваемая в убийстве школьницы в Вологде дала признательные показания

10:56
Фото: СКР
Женщина, которую подозревают в убийстве девятилетней девочки в Вологде, призналась в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.
"В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении подозреваемой была назначена судебная психиатрическая экспертиза, поскольку у следователей возникли сомнения в ее вменяемости. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Ей может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы либо тюремного заключения на срок до 20 лет.
В понедельник, 18 октября, в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке в Вологде было обнаружено тело девятилетней девочки. По данным следствия, 16 октября она встретила на улице незнакомую женщину, которая заманила ее в свою квартиру, после чего совершила убийство. Поиски ребенка начались только спустя сутки, поскольку мать школьницы думала, что та находится у бабушки.
По данному факту Следственный комитет возбудил три уголовных дела: по факту убийства, халатных действий органов системы профилактики, а также оставления в опасности.
Подозреваемую задержали в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после того, как работники вызвали скорую к пытавшейся отравиться таблетками женщине. По словам детского омбудсмена Вологодской области, подозреваемая состоит на учете в психо-неврологическом диспансере и до этого была лишена родительских прав в отношении двух своих детей.
Правозащитница прокомментировала инцидент с убийством девочки в Вологде
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