Подозреваемая в убийстве школьницы в Вологде дала признательные показания

Фото: СКР

Женщина, которую подозревают в убийстве девятилетней девочки в Вологде, призналась в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении подозреваемой была назначена судебная психиатрическая экспертиза, поскольку у следователей возникли сомнения в ее вменяемости. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Ей может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы либо тюремного заключения на срок до 20 лет.

В понедельник, 18 октября, в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке в Вологде было обнаружено тело девятилетней девочки. По данным следствия, 16 октября она встретила на улице незнакомую женщину, которая заманила ее в свою квартиру, после чего совершила убийство. Поиски ребенка начались только спустя сутки, поскольку мать школьницы думала, что та находится у бабушки.

По данному факту Следственный комитет возбудил три уголовных дела: по факту убийства, халатных действий органов системы профилактики, а также оставления в опасности.

Подозреваемую задержали в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после того, как работники вызвали скорую к пытавшейся отравиться таблетками женщине. По словам детского омбудсмена Вологодской области, подозреваемая состоит на учете в психо-неврологическом диспансере и до этого была лишена родительских прав в отношении двух своих детей.

