Подозреваемая в убийстве школьницы в Вологде заманила к себе двух детей – СК

Фото: СК РФ

Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней школьницы в Вологде, изначально заманила к себе двух девочек, одну из которых позже отпустила. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"Злоумышленница привела их в свою квартиру, купив по дороге сладостей. Позже одну из девочек женщина отпустила, в отношении второй девятилетней совершила особо тяжкое преступление, после чего скрылась с места происшествия, покинув территорию региона", – говорится в сообщении.

Установить личность подозреваемой удалось в результате анализа записей с камер наблюдения в районе исчезновения ребенка. На одном из видео у магазина была запечатлена погибшая девочка в сопровождении сверстницы и взрослой женщины.

Следователям также удалось установить, что почти все свободное время погибшая проводила на улице, мать за ней не следила. Женщина, как и другие родственники девочки, долгое время злоупотребляли алкоголем.

Накануне в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке в Вологде было обнаружено тело девятилетней девочки. По данным следствия, 16 октября она встретила на улице незнакомую женщину, которая заманила ее в свою квартиру, после чего совершила убийство. Поиски ребенка начались только спустя сутки, поскольку мать школьницы думала, что та находится у бабушки.

По данному факту следственный комитет возбудил три уголовных дела: по факту убийства, халатных действий органов системы профилактики, а также оставления в опасности.

Подозреваемую задержали в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после того, как работники вызвали скорую к пытавшейся отравиться таблетками женщине. По словам детского омбудсмена Вологодской области, подозреваемая состоит на учете в психо-неврологическом диспансере и до этого была лишена родительских прав в отношении двух своих детей.

