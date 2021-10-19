Подозреваемая в убийстве школьницы в Вологде заманила к себе двух детей – СК

14:59
Фото: СК РФ
Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней школьницы в Вологде, изначально заманила к себе двух девочек, одну из которых позже отпустила. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.
"Злоумышленница привела их в свою квартиру, купив по дороге сладостей. Позже одну из девочек женщина отпустила, в отношении второй девятилетней совершила особо тяжкое преступление, после чего скрылась с места происшествия, покинув территорию региона", – говорится в сообщении.
Установить личность подозреваемой удалось в результате анализа записей с камер наблюдения в районе исчезновения ребенка. На одном из видео у магазина была запечатлена погибшая девочка в сопровождении сверстницы и взрослой женщины.
Следователям также удалось установить, что почти все свободное время погибшая проводила на улице, мать за ней не следила. Женщина, как и другие родственники девочки, долгое время злоупотребляли алкоголем.
Накануне в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке в Вологде было обнаружено тело девятилетней девочки. По данным следствия, 16 октября она встретила на улице незнакомую женщину, которая заманила ее в свою квартиру, после чего совершила убийство. Поиски ребенка начались только спустя сутки, поскольку мать школьницы думала, что та находится у бабушки.
По данному факту следственный комитет возбудил три уголовных дела: по факту убийства, халатных действий органов системы профилактики, а также оставления в опасности.
Подозреваемую задержали в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после того, как работники вызвали скорую к пытавшейся отравиться таблетками женщине. По словам детского омбудсмена Вологодской области, подозреваемая состоит на учете в психо-неврологическом диспансере и до этого была лишена родительских прав в отношении двух своих детей.
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде страдает психическим расстройством
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