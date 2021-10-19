Стали известны подробности задержания подозреваемой в убийстве школьницы в Вологде

10:07
Фото: телеграм-канал SHOT
Подозреваемую в убийстве школьницы в Вологде обнаружили в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после того, как та попыталась отравиться таблетками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Ее сняли с поезда медики, которых вызвала поездная бригада. Она наглоталась таблеток, сейчас она в больнице", – сказал собеседник агентства.
По его словам, поезд, на котором ехала женщина, не идет через Вологду. В настоящее время устанавливается, как и где она села на поезд, а также с какой целью это сделала.
Уточняется, что подозреваемая была снята с поезда в Беломорске в Карелии. О задержании женщины стало известно ранее во вторник.
Накануне в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке в Вологде было обнаружено тело девятилетней девочки, которую искали с полудня 17 октября.
По данным следствия, подозреваемая встретила ребенка на улице города за день до начала поисков, 16 октября. Она вошла в доверие к девочке и привела ее в свою квартиру, где совершила убийство, после чего скрылась с места преступления.
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