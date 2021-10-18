Пропавшая в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой

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Девятилетняя девочка, поиски которой велись в Вологде, найдена мертвой. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Пропавшая Жаворонкова София, 2012 года рождения, найдена погибшей. Обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении.

Как сообщает РЕН ТВ, тело ребенка обнаружили волонтеры в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке. По информации телеканала, по подозрению в убийстве задержана 41-летняя женщина, которая, по данным журналистов, находится в неадекватном состоянии.

Ребенка искали с полудня 17 октября. Днем ранее около 10 часов утра девочка ушла из дома и не вернулась. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По данным СМИ, поиски начались только на следующий день после пропажи, поскольку мать девочки думала, что та находится у бабушки. Также известно, что семья школьницы состоит на учете как неблагополучная.

Ранее сообщалось, что в Кисилевске Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек. В день исчезновения камеры наблюдения зафиксировали школьниц вместе с 41-летним местным жителем: он купил им конфеты, а затем отправился с ними в сторону гаражей.