Омбудсмен рассказала о женщине, подозреваемой в убийстве девочки в Вологде

10:46
Фото: телеграм-канал Mash
Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде стояла на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом в беседе с ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.
"Подозреваемая женщина не совсем здоровая, состояла на учете в ПНД. <...> Полагаю, что она не осознавала, что делала, раз у нее расстройство", – сказала омбудсмен.
Она также уточнила, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении двух своих детей.
Между тем на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Смирнова написала, что семья покойной девочки стояла на профилактическом учете. У нее также есть брат, которого изъяли от родителей.
"Считаю, что причиной случившегося является ненадлежащее исполнение родительских прав родителями ребенка и недостаточная работа с семьей субъектов профилактики", – говорится в публикации.
Накануне в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке в Вологде было обнаружено тело девятилетней девочки, которую искали с полудня 17 октября.
По данным следствия, подозреваемая встретила ребенка на улице города за день до начала поисков, 16 октября. Она вошла в доверие к девочке и привела ее в свою квартиру, где совершила убийство и скрылась с места преступления.
Позже женщину задержали. По некоторым данным, ее нашли в поезде Санкт-Петербург – Мурманск: его работники вызвали скорую, поскольку та попыталась отравиться таблетками. Подозреваемую доставили в больницу.
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