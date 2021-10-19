Появились новые подробности в деле об убийстве девочки в Вологде. Следователи рассказали, что главная подозреваемая заманила девятилетнюю Соню и ее подругу к себе в квартиру с помощью сладостей. Вторую девочку женщина потом отпустила.

Тело ребенка нашли накануне. В тот же день задержали преступницу – женщина пыталась скрыться, ее сняли с поезда в Карелии. По предварительным данным, она страдает психическим расстройством.

Семью убитой девочки называют неблагополучной. Полиция уже забрала старшего ребенка, говорят, мать регулярно выпивает. Против женщины завели дело об оставлении в опасности. Также следователи разберутся, почему этой семьей толком не занимались органы опеки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.