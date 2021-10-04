Рекордные 496 мм осадков выпали за шесть часов в итальянской провинции Савона

Рекордные 496 миллиметров осадков выпали за шесть часов в итальянской провинции Савона. О приближении стихии жителей предупредили заранее, объявив красный уровень погодной опасности.

Из-за неблагоприятных условий на некоторых участках приостановили движение поездов. Из берегов вышли две крупные реки, причинив серьезный ущерб предприятиям в населенном пункте Альтаре. В Генуе и в провинции Савона власти распорядились закрыть школы. В Лигурии даже поставили на паузу кампанию по вакцинации от коронавируса. Во вторник красное предупреждение будет действовать и в Ломбардии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.